Стало известно о жалобах ВСУ на неготовность к зиме

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные жалуются на неготовность техники к зиме. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Марочко, согласно перехвату доклада украинского офицера, отвечающего за вооружение и военную технику подразделения, которое ведет боевые действия на Сватовско-Кременском участке, стало известно о проблемах с подготовкой к осенне-зимнему периоду.
Зампотех обратил внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации.
Подполковник отметил, что в подразделении отсутствует зимнее дизельное топливо. Кроме этого, охлаждающая жидкость, которая была поставлена накануне, не соответствует техническим стандартам. По словам офицера ВСУ, украинские военные за свой счет приобретают зимние шины
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Зампотех обратил внимание вышестоящего командования на то, что только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации.
Подполковник отметил, что в подразделении отсутствует зимнее дизельное топливо. Кроме этого, охлаждающая жидкость, которая была поставлена накануне, не соответствует техническим стандартам. По словам офицера ВСУ, украинские военные за свой счет приобретают зимние шины
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова