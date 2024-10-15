Снайперы ликвидировали наблюдателей ВСУ на Красноармейском направлении

Фото: Минобороны РФ
Снайперы горного мотострелкового соединения российской группировки войск «Центр» уничтожили наблюдателей украинских сил и сорвали ротацию пехоты ВСУ на красноармейском (украинское название — покровское) направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи и успешно уничтожила наблюдателей противника, что позволило сорвать ротацию украинских подразделений на боевых позициях, поддержав наступательные действия российских штурмовых групп», — говорится в заявлении ведомства.Сложности в выполнении снайперских задач усугубляются современными условиями боевых действий. Наличие разведывательных и ударных дронов, минные заграждения, а также постоянные артиллерийские обстрелы вынуждают российских снайперов действовать с предельной осторожностью и тщательно выбирать позиции для укрытия.
В Минобороны отметили, что рабочая дальность поражения целей для снайперов группировки «Центр» составляет более тысячи метров, благодаря их профессиональной подготовке и использованию современного оптического и тепловизионного оборудования.
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