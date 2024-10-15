Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен телами погибших между Киевом и Москвой идет на постоянной основе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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