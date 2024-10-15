Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Об этом информирует РИА Новости.