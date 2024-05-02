ВСУ назвали атаки российской армии непредсказуемыми

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ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми и признают постоянную угрозу.
Об этом сообщает агентство Reuters, пообщавшееся с военнослужащими ВСУ. Они отметили, что российские атаки по военным позициям Украины были постоянными и «часто непредсказуемыми».
Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывали постоянную нехватку живой силы, что приводило к рассредоточенности и усталости.
В конце апреля главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и подчеркнул, что ВС РФ имеют значительное преимущество и тактические успехи.
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Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывали постоянную нехватку живой силы, что приводило к рассредоточенности и усталости.
В конце апреля главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и подчеркнул, что ВС РФ имеют значительное преимущество и тактические успехи.
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Алёна Самарева