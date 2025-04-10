На участие в программе «Герои Подмосковья» поступило уже около тысячи заявок

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Уже более 1 тыс. человек подали заявки на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Такие данные привели в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
В регионе активно развивается программа, созданная как продолжение федерального проекта «Время героев». Проект объединяет тех, кто готов служить Подмосковью и стране. Среди подавших заявки – не только мужчины, но и женщины, проявившие мужество и лидерские качества во время службы.
С сентября участники начнут обучение по специально разработанному курсу в партнёрстве с ВШГУ РАНХиГС. За каждым закрепят наставника из числа руководителей Московской области, который будет сопровождать участника и после начала работы.
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«Особое внимание привлекает состав потенциальных участников. В числе заявившихся есть офицеры с высокими званиями – вплоть до полковников и генералов, а также награждённые высокими государственными наградами – орденом Мужества, Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», медалью Жукова, Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Заявки поступили из 28 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР и Запорожскую область», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что программа ориентирована на участников спецоперации с высшим образованием и управленческим опытом. Для тех, кто пока находится в зоне СВО, есть возможность отложенного старта обучения.
С сентября участники начнут обучение по специально разработанному курсу в партнёрстве с ВШГУ РАНХиГС. За каждым закрепят наставника из числа руководителей Московской области, который будет сопровождать участника и после начала работы.
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Лора Луганская