Образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья» стартует в МО

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Образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья» стартует в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«По поручению Президента мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья», чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли быть востребованы и на гражданке. Каждый из них сделал многое по ту сторону фронта, теперь наша задача — дать им возможность проявить себя и здесь, приобрести необходимые компетенции, продвинуться по службе, построить свой бизнес или заняться общественной работой. Мы заинтересованы в сильных кадрах, сильных управленцах. И кому, как не нашим Героям, можно доверить самые сложные задачи на гражданской и муниципальной службе, в ключевых отраслях экономики. Уверен, мы можем рассчитывать на них и вместе сделать нашу страну, наше Подмосковье лучше», — сказал губернатор Андрей Воробьев.Программа продолжает свою предшественницу под названием «Время героев». Оставить заявку на участие можно до 30 апреля, а в сентябре начнется очно-заочное обучение, которое продлится в течение года. После участников ждут экзамены. Выпускникам предложат стажироваться в региональном правительстве и в местных органах власти.
Заявки подаются на сайте или по почте 123592, А/Я № 89, «Герои Подмосковья». Все подробности по телефону 8 (498) 602-00-26 (с 09:00 до 18:00, пн.-пт.).
Ранее в Доме правительства региона обсудили трансформацию ЖКХ.
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