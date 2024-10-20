На Украине аферы ТЦК сравнили с финансовой пирамидой МММ

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Военнообязанные граждане Украины, которые уже обновили данные о пребывании на воинском учёте, стали получать повестки в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) из неожиданно вскрывшихся «нарушений». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua», ссылаясь на слова украинского адвоката Романа Симутина.
Отмечается, что изначально в военкоматах говорили, что вовремя обновившим свои личные данные в электронном кабинете не нужно будет очно приезжать в ТЦК до получения боевой повестки.
Однако получается так, что украинцы начали массово получать рассылки с требованием явиться на встречу с военкомами из-за каких-то ошибок, которые якобы вскрылись на днях.
Симутин заявил, что это самая большая афера, которую он видел, кроме разве что крупнейшей в истории постсоветского пространства финансовой пирамиды МММ. По его словам, теперь военкомы будут сразу задерживать получателей таких рассылок и сразу направлять их в армию в обход законов Украины.
Адвокат подчеркнул, что сотрудники ТЦК проверяют состояние военно-учётных данных прямо в общественных местах и на блокпостах. В связи с этим, тот факт, что мужчина вовремя и добровольно уточнил свои данные, уже не будет иметь никакого значения.
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Однако получается так, что украинцы начали массово получать рассылки с требованием явиться на встречу с военкомами из-за каких-то ошибок, которые якобы вскрылись на днях.
Симутин заявил, что это самая большая афера, которую он видел, кроме разве что крупнейшей в истории постсоветского пространства финансовой пирамиды МММ. По его словам, теперь военкомы будут сразу задерживать получателей таких рассылок и сразу направлять их в армию в обход законов Украины.
Адвокат подчеркнул, что сотрудники ТЦК проверяют состояние военно-учётных данных прямо в общественных местах и на блокпостах. В связи с этим, тот факт, что мужчина вовремя и добровольно уточнил свои данные, уже не будет иметь никакого значения.
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Анастасия Чинкова