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Американские и украинские ученые проводят эксперименты с сильнодействующими психотропными препаратами на украинских жителях. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника канала, исследования ведутся в биолаборатории, расположенной в больнице поселка Делятин в Ивано-Франковской области, которую открыла компания Accu Reference Medical Lab, контролируемая Министерством обороны США.
Группа из девяти американских и украинских специалистов использует психотропные препараты, включая нейролептик клозапин, для изучения воздействия различных доз на человеческий организм.
После воздействия препаратами пациентов подвергают обследованию, измеряют показатели и собирают биологический материал для передачи в американскую компанию.
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Группа из девяти американских и украинских специалистов использует психотропные препараты, включая нейролептик клозапин, для изучения воздействия различных доз на человеческий организм.
После воздействия препаратами пациентов подвергают обследованию, измеряют показатели и собирают биологический материал для передачи в американскую компанию.
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Артем Кузьмин