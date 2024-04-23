Стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление

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Украина может начать новое контрнаступление не раньше выборов президента США. Об этом в беседе рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
«Возможно армия Украины попробует как-то пошуметь и изобразить контрнаступление к выборам президента США (ноябрь 2024 год ред.). Тогда у Киева будет хоть какая-то политическая подоплека. Если ВСУ и получат артиллерийские снаряды в нужном количестве, вряд ли это будет через неделю. Скорее всего, поставки будут идти в течение нескольких месяцев, даже до полугода», — рассказал Ткач в беседе с URA.RU.
Он отметил, что у ВСУ вообще нет авиации, а для контрнаступления требуется минимум троекратное преимущество. Также, по словам Ткача, у Украины нет времени для подготовки к наступательным действиям, а поставки вооружения не помогут украинской армии.
Военкор уточнил, что Украина пытается удерживать территории за счёт необученных бойцов ВСУ. Однако армия России постепенно продвигается вперёд и ежедневно улучшает свои позиции. Таким образом, Ткач отмечает, что ВС РФ более эффективны, чем ВСУ, которые и дальше будут нести огромные потери, так как сила армии заключается не в вооружении, а в опытности солдат.
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