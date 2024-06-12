На Украине анонсировали открытие новых заводов Rheinmetall

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о скором запуске первых заводов Rheinmetall в стране, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновницы.
«Вчера мы утвердили инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, поддерживающего малые и средние предприятия. За последние два дня было подписано множество соглашений на сумму свыше 650 миллионов евро между различными компаниями», — отметила Свириденко.Она подчеркнула, что было заключено более 100 соглашений и договоренностей, направленных на укрепление энергетического сектора и частной экономики Украины.
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