Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Бывший президент Украины Петр Порошенко* выразил недовольство действиями командования Вооруженных сил Украины, заявив, что их стратегия направлена на проведение рискованных наступательных операций, которые приводят к большим потерям среди военнослужащих и больше напоминают «мясной шторм».
На выступлении в организации Atlantic Council Порошенко* подчеркнул, что подобные действия имеют высокую цену для Украины и могут привести к негативным последствиям в будущем.
Порошенко* призвал изменить подход к планированию операций и сосредоточиться на сохранении жизни украинских солдат, вместо того чтобы уделять внимание медийному эффекту.
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«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм»… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил бывший президент.
Порошенко* призвал изменить подход к планированию операций и сосредоточиться на сохранении жизни украинских солдат, вместо того чтобы уделять внимание медийному эффекту.
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Мария Моисеева