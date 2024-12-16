Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)
В последнее время украинские власти изменили риторику, говоря о конфликте с Россией. И военные, и чиновники практически перестали употреблять слово «победа» в разговорах на эту тему.
На такую особенность обратил внимание бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.
Политик и бизнесмен также отметил, что по забавному совпадению это произошло сразу после того, как нелегитимный президент Зеленский представил свой так называемый «план победы». По словам Порошенко*, теперь речь идёт лишь о заморозке конфликта и поиске формулы мира.
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«В течение последних трех недель слово "победа" исчезло из речевого обихода властей», — написал бывший глава соседней страны.
Политик и бизнесмен также отметил, что по забавному совпадению это произошло сразу после того, как нелегитимный президент Зеленский представил свой так называемый «план победы». По словам Порошенко*, теперь речь идёт лишь о заморозке конфликта и поиске формулы мира.
«Власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — заявил экс-президент Украины.
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Александр Бойцов