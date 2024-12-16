Порошенко*: В последнее время власти Киева перестали использовать слово «победа»

Супруги Игорь и Мария из Михайловки в ДНР рассказали о зверствах ВСУ и том, как им удалось спастись. Семья пережила многочисленные обстрелы, Мария получила тяжелое ранение, и в сентябре 2024 года они все же смогли покинуть село и встретить российских военных.