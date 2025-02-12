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На Украине появился вождь Ким Чен Зе, пишет «Лента.ру», цитируя слова нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониториногом в перечень экстремистов и террористов.
«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру «научного зеленизма» открыть», — цитирует политика издание.По словам нардепа, частная собственность на Украине по вине властей находится под угрозой на фоне массовой национализации предприятий в стране.
Перед этим Владимир Зеленский заявлял журналистам издания The Economist, что у него нет жажды власти.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако главарь киевского режима и не думает покидать пост.
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Никита Кротов