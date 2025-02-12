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Украина получила от США проект договора об использовании полезных ископаемых

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Проект договора об использовании полезных ископаемых получила Украина от США, заявил Владимир Зеленский на встрече с американским министром финансов Скоттом Бессентом.
«Я знаю, что нашей команде передали первый проект соответствующего документа от Соединенных Штатов Америки о партнерстве между нашими странами <...> Этот документ мы получили сегодня, мы изучим его и сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — сказал главарь киевского режима.

Зеленский надеется, что договор подпишут в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, запланированной в период с 14 по 16 февраля, либо до ее проведения.



«Потому что не хочется терять время», — резюмировал Зеленский.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что запасы титана и лития находятся на освобожденных от ВСУ землях.

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Депутат Рады заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
Нардеп ВРУ Гончаренко* назвал Зеленского Ким Чен Зе
12 февраля 2025, 22:24

Фото: istockphoto/Multipedia

На Украине появился вождь Ким Чен Зе, пишет «Лента.ру», цитируя слова нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониториногом в перечень экстремистов и террористов.
«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру «научного зеленизма» открыть», — цитирует политика издание.
По словам нардепа, частная собственность на Украине по вине властей находится под угрозой на фоне массовой национализации предприятий в стране.

Перед этим Владимир Зеленский заявлял журналистам издания The Economist, что у него нет жажды власти.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако главарь киевского режима и не думает покидать пост.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Mash: ВС РФ ликвидировали одно из крупнейших производств БПЛА в Киеве
12 февраля 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Oselote

Одно из крупнейших производств дронов ВСУ в Киеве ликвидировали российские военнослужащие. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«[Хакеры — прим. ред.] взломали личные компьютеры руководства компании и предоставили «Искандерам» координаты для удара», — сказано в посте.
Уточняется, что речь идет об уничтожении засекреченного производства компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставкой легких беспилотников для ВСУ.

На момент написания заметки информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

Ранее стало известно, какое условие должны выполнить США для урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет высказал аналитик Андрей Безруков. Подробнее в нашем материале.

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В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Офис генсека ООН признателен за разговор Путина и Трампа по конфликту на Украине
12 февраля 2025, 21:50

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

ООН будет признательна «любым усилиям» по урегулированию украинского кризиса. Об этом в рамках брифинга заявил зам официального представителя генсека международной организации Фархан Хак. Таким образом он прокомментировал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Конечно, мы были бы признательны за любые усилия по урегулированию войны на Украине, в которых участвовали бы российская и украинская стороны», — произнес Хак.
Он подчеркнул, что диалог лидеров России и США является «позитивным» моментом.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным.

Темами для разговора стали украинский конфликт, а также Ближний Восток и другие.

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Двух мобилизованных освободили псевдополицейские в Черниговской области Украины
12 февраля 2025, 20:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Двое мужчин представились полицейскими, остановив автобус для освобождения двух мобилизованных на Украине. Как уточнили в Нацполиции, все произошло в Черниговской области.
«Двое фигурантов «подрезали» автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, мужчинам заплатили по пять тысяч долларов.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Сотрудники военкоматов проводят в буквальном смысле насильственный призыв.

Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба высказался о российской армии.

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Трамп заявил о длинном телефонном разговоре с Путиным
12 февраля 2025, 20:27

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп заявил о длинном телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Уточняется, что главы государств поговорили об Украине, Ближнем Востоке, а также обсудили тему энергетики и другие вопросы.

Ранее о разговоре Путина и Трампа «в среду утром» сообщали журналисты телеканала CNN.

«Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром», — говорилось в посте одного из журналистов.
Президент США Дональд Трамп заявлял во время предвыборной гонки, что сможет остановить конфликт «за сутки». Позже республиканец делал несколько заявлений о том, что имеется «прогресс» в решении конфликта.

Перед этим стало известно, кто готов защищать Украину в случае повторного конфликта.

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