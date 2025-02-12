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Проект договора об использовании полезных ископаемых получила Украина от США, заявил Владимир Зеленский на встрече с американским министром финансов Скоттом Бессентом.
«Я знаю, что нашей команде передали первый проект соответствующего документа от Соединенных Штатов Америки о партнерстве между нашими странами <...> Этот документ мы получили сегодня, мы изучим его и сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — сказал главарь киевского режима.
Зеленский надеется, что договор подпишут в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, запланированной в период с 14 по 16 февраля, либо до ее проведения.
«Потому что не хочется терять время», — резюмировал Зеленский.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал, что запасы титана и лития находятся на освобожденных от ВСУ землях.
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