В Госдуме оценили телефонный разговор Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Диалог с американской стороной лучше его отсутствия, заявил РИА Новости глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий также добавил, что путь к завершению конфликта ускорят успехи ВС РФ на фронте.
«Любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное — прилагательные», — прокомментировал собеседник.Ранее стало известно, что президенты России и США обсудили по телефону урегулирование конфликта на Украине, а также тему Ближнего Востока и другие. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры длились около полутора часов.
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Никита Кротов