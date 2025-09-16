На Украине более 10 тысяч осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных, отбывающих наказание в колониях.
По информации украинского издания, к июлю около 9,5 тысячи осужденных, включая 100 женщин, уже вступили в ряды Вооруженных сил Украины. На 1 сентября 2025 года количество мобилизованных превысило 10 100 человек. Эти граждане получили условно-досрочное освобождение согласно статье 811 Уголовного кодекса Украины.
Теперь ранее осужденные граждане проходят через подразделения Национальной гвардии для дальнейшей отправки в территориальные центры комплектования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
