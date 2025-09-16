В Новосибирске задержали женщину за диверсию на Транссибирской магистрали
Силовики задержали гражданку России по подозрению в диверсии на участке Транссибирской магистрали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 281 УК России. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости.
В августе подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство из доступных компонентов. Она следовала инструкциям, полученным от противника. Женщина заложила его на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва подозреваемая сняла на мобильный телефон и отправила запись своему куратору для получения вознаграждения.
Ранее МВД зафиксировало десять попыток терактов с использованием беспилотников на избирательных участках в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: