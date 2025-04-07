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На Украине не осталось представителей власти, приемлемых для РФ в качестве украинского президента. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Его слова приводит «Ридус».
По его словам, на сегодняшний день на Украине есть две основных группы политиков — партия мира и партия войны. В последней числятся Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а также главы партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Пётр Порошенко* и Юлия Тимошенко.
Он подчеркнул, что сейчас на Украине нельзя открыто выступать за мир с Россией.
При этом бывший нардеп добавил, что Украина действительно нуждается в денацификации для достижения прочного мира. По его словам, представители украинской власти являются нацистами, которые неспособны вести созидательную политику.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
«Что же касается партии мира, то все политические деятели, которые могли бы возглавить ее, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были покинуть Украину. Любая попытка как-то высказаться в пользу мира сразу же будет пресечена СБУ и прочими силовыми структурами», — пояснил Олейник.
Он подчеркнул, что сейчас на Украине нельзя открыто выступать за мир с Россией.
При этом бывший нардеп добавил, что Украина действительно нуждается в денацификации для достижения прочного мира. По его словам, представители украинской власти являются нацистами, которые неспособны вести созидательную политику.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Элина Позднякова