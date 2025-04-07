На Украине больше нет оптимальных для России политиков

Певица Елизавета Гырдымова*, более известная широкой публике под псевдонимом Монеточка*, покинула Россию в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей, перебралась с семьёй в Литву и начала активно поддерживать украинскую сторону.