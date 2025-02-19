Стало известно, что последует за переговорами России и США в Эр-Рияде

Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов считает, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии являются подготовкой к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также площадкой для обсуждения условий окончания конфликта на Украине.