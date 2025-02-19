Стало известно, что последует за переговорами России и США в Эр-Рияде

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Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов считает, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии являются подготовкой к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также площадкой для обсуждения условий окончания конфликта на Украине.
При этом, эксперт отметил, что в скором будущем восстановления отношений РФ и США не ожидается, потому что очередные Минские соглашения не будут приняты Москвой.
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«Теперь уже вообще стоит вопрос о субъектности Украины, я считаю, что в нынешних условиях ее не должно существовать как государства. Последнее заявление Виктора Орбана говорит о том, что Европа упустила шанс стать полноправным участником переговорного процесса, им достался только «детский стол», — подчеркнул Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь, издание argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg сообщает, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Согласно данным агентства, проведение встречи делегации двух стран могут согласовать уже сегодня.
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