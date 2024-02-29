На Украине боятся, что ВС РФ прорвут оборону ВСУ уже к лету

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Украинские власти боятся, что армия России сможет пробить оборону ВСУ уже к лету текущего года. Об этом пишет агентство Блумберг в статье с соответствующим названием «Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету».
Ссылаясь на источник, издание утверждает, что украинские официальные лица предполагают возможность прорыва ВС РФ обороны ВСУ в случае, если союзные государства не увеличат поставки вооружения Киеву. Считается, что к лету российская армия может увеличить темп своего продвижения в зоне СВО.
Также агентство добавляет, что последние несколько недель на Украине и у ее союзников растут пессимистичные настроения из-за успешного продвижения российских войск.
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«Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными», — говорится в статье.
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Элина Позднякова