На Украине дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за закона о мобилизации

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Украинские дальнобойщики протестуют против насильственной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сотни фур перекрыли трассу Одесса – Киев. Водители начали протестовать из-за отсутствия брони от отправки в зону боевых действий.
На опубликованных кадрах видна многокилометровая очередь из грузовиков. Рядом видны полицейские автомобили. О задержаниях участников акции не сообщалось.
Ранее появилась информация, что с 19 по 22 мая территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начнут массово задерживать мужчин. Раньше дальнобойщиков не останавливали по этой причине, но сейчас учащаются случаи, что водителей силой вытаскивают из фур и увозят для последующей высылке на фронт.
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На опубликованных кадрах видна многокилометровая очередь из грузовиков. Рядом видны полицейские автомобили. О задержаниях участников акции не сообщалось.
Ранее появилась информация, что с 19 по 22 мая территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начнут массово задерживать мужчин. Раньше дальнобойщиков не останавливали по этой причине, но сейчас учащаются случаи, что водителей силой вытаскивают из фур и увозят для последующей высылке на фронт.
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Анастасия Чинкова