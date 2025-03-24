На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

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Владимир Зеленский намерен принять условия капитуляции от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления», — пояснил бывший политик.
По его словам, предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), а также необходимость разоружения армии. Рева добавил, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с США, — это личные гарантии безопасности для Зеленского и его приближенных.
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