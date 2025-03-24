Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне российско-американских переговоров

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Киевскому режиму не нужен мир, ведь перед любыми контактами он бьет по гражданским объектам. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Так она отреагировала на атаку со стороны ВСУ на Кубани перед российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии.
«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — прокомментировала Захарова.Перед этим в МО РФ доложили, что ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на Кубани. Аналогичную атаку боевики совершили 17 февраля перед первыми российско-американскими переговорами.
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