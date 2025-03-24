Захарова высказалась об атаках ВСУ накануне российско-американских переговоров

Киевскому режиму не нужен мир, ведь перед любыми контактами он бьет по гражданским объектам. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Так она отреагировала на атаку со стороны ВСУ на Кубани перед российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии.