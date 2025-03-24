Военный ВС РФ рассказал, как иностранные наемники сдались в плен под Суджей

Фото: iStock/Sinenkiy
Командир штурмовой группы с позывным «Гюрза» рассказал, как проходил захват иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ под Суджей в Курской области в ноябре прошлого года. Об этом пишет RT.
Операцией командовал боец с позывным «Сайгон», он спланировал использование техники. По словам «Гюрзы», штурм вражеских позиций осуществлялся с трех сторон в дождливую погоду.
Он отметил, что наемники растерялись и не пытались сопротивляться, после они сдались в плен. В Судже было много наемников, в том числе из Бразилии, заключил военнослужащий в беседе с RT.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
Читайте также:
ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине
Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Он отметил, что наемники растерялись и не пытались сопротивляться, после они сдались в плен. В Судже было много наемников, в том числе из Бразилии, заключил военнослужащий в беседе с RT.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
Читайте также:
ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине
Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ДНР
Екатерина Коршунова