На Украине допустили серию отступлений

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Президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль армию и принимает решения, руководствуясь политическими мотивами, а не военной ситуацией, поэтому в будущем украинские войска будут часто отступать, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Киринкаров в беседе с «URA.RU».
«Авдеевка – не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом», – отметил Спиридон Килинкаров.
По мнению бывшего депутата Рады, политики, политики непосредственно входят в поле военных действий и сами управляют всем процессом.
«Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», – заявил он.Политолог добавил, что Зеленский проигнорирует предложение военных.
«Политическое руководство, безусловно, доминирует над руководством военным. То есть оно даже не готово выслушивать мнение военных в открытой дискуссии для того, чтобы принимать эффективные решения. Все будет приниматься, исключительно исходя из политической мотивации, нужной Зеленскому. Все это будет реализовываться в цену жизни украинских солдат, как вы сами понимаете», – подчеркнул эксперт.
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