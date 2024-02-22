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На Украине допустили серию отступлений

Бывший депутат Рады Кулинаров: ВСУ ожидает серию отступлений
22 февраля 2024, 01:38
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Президент Украины Владимир Зеленский взял под контроль армию и принимает решения, руководствуясь политическими мотивами, а не военной ситуацией, поэтому в будущем украинские войска будут часто отступать, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и политолог Спиридон Киринкаров в беседе с «URA.RU».
«Авдеевка – не последнее поражение. Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего. Фактически через отставку [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного Зеленский сделал прямое президентское правление фронтом», – отметил Спиридон Килинкаров.

По мнению бывшего депутата Рады, политики, политики непосредственно входят в поле военных действий и сами управляют всем процессом.


«Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной», – заявил он.
Политолог добавил, что Зеленский проигнорирует предложение военных.

«Политическое руководство, безусловно, доминирует над руководством военным. То есть оно даже не готово выслушивать мнение военных в открытой дискуссии для того, чтобы принимать эффективные решения. Все будет приниматься, исключительно исходя из политической мотивации, нужной Зеленскому. Все это будет реализовываться в цену жизни украинских солдат, как вы сами понимаете», – подчеркнул эксперт.

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В России заявили, что отступление ВСУ из Авдеевки было плохо организовано
WP: отступление украинских сил из Авдеевки было плохо организовано
22 февраля 2024, 00:57

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было организовано неудачно, пишет The Washington Post (WP). Часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
Источники, опрошенные WP, утверждают, что десятки бойцов украинских Вооруженных сил застряли в российском тылу. По некоторым данным, их количество может достигать 1000 человек, но американские чиновники считают эту информацию преувеличенной. Согласно другим данным, от 25 до 100 украинцев оказались в плену.

Представитель 110-й бригады Украины сообщил, что действия российских вооруженных сил препятствовали эвакуации тяжелораненых и погибших среди украинских военнослужащих. Он также отметил, что военнослужащие этой бригады были измотаны из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет.

Командир взвода из 53-й бригады рассказал, что его батальон успел покинуть Авдеевку, но другие оказались «застрявшими» после вторжения российских войск. Он отметил плохую организацию отступления и добавил, что потеря города негативно повлияла на мораль его солдат.

Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады назвал бои в Авдеевке, вероятно, самыми тяжелыми за все время конфликта. Он сообщил, что его подчиненные не спали девять дней.
Город Авдеевка находится менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных позициях. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизней.

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В ВСУ установили лимит выстрелов из-за дефицита боеприпасов
The Guardian: ВСУ ограничили стрельбу до 10 выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов
22 февраля 2024, 00:55

Фото: iStock/Olena_Z

Газета The Guardian сообщила, что вооруженные силы Украины ввели ограничение на количество выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов.
Издание цитирует разговор с бойцом ВСУ с позывным «Титушко», в котором солдат рассказал о проблемах в зоне конфликта. Он отметил, что если в ноябре ВСУ могли выпустить 300 снарядов в день, то сейчас лимит составляет 10 снарядов в день.

Британское издание отмечает, что занятие Авдеевки российскими войсками – еще один признак того, что третий год конфликта может стать для Украины самым нестабильным периодом.

«Настроение сильно отличается от того, что было год назад, когда среди ужаса украинцы оставались воодушевленными и с нетерпением ждали скорейшего возвращения всех территорий», – подчеркнул автор.

По мнению издания, мобилизация не пользуется популярностью в украинском обществе. Как отметил киевский политолог Владимир Фесенко, «полную победу – включая возвращение Крыма – трудно представить в ближайшем будущем».

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#армия
#военные
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#украина
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Появились свежие данные о ситуации в Крынках
Сальдо: ВС РФ продолжают зачищать Крынки от ВСУ
21 февраля 2024, 20:48

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные продолжают зачищать село Крынки на левобережье Херсонской области от оставшихся небольших групп ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над н.п. Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и «зелёнке» по окраинам села», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные ликвидировали основные силы ВСУ и теперь могут применять бронированную технику в уличных боях с минимальными рисками ее поражения.

Таким образом, за минувшие сутки ВСУ лишились в Крынках 165 бойцов, танка, боевых бронированных машин, миномётов и другой военной техники.

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#военные
#всу
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На Украине статью NYT о числе пленных ВСУ в Авдеевке назвали пропагандой РФ
21 февраля 2024, 20:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Статья американской газеты New York Times, в которой говорится, что в плен к ВС РФ в Авдеевке попало до тысячи украинских военных, является российской пропагандой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».
«Те источники, на которые они (New York Times. — ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями», - заявил Лиховой.

По его словам, статья является российской пропагандой и дезинформацией. Украинец также обвинил Россию в использовании фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ.

Напомним, ранее газета New York Times выпустила статью, в которой говорилось, что при взятии Авдеевки армия Россия пленила порядка 850 украинских военных.

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72% украинцев хотят мирных переговоров с Россией
Проведённый на Украине опрос выявил желание населения к мирным переговорам с Россией
21 февраля 2024, 20:23

Фото: iStock/3dmitry

Последние опросы общественного мнения на Украине выявили растущую тенденцию к желанию жителей страны начать переговоры с Россией. Киевский международный институт социологии опросил украинцев и обнаружил, что 72% респондентов считают, что страна должна искать дипломатический путь решения конфликта.
Этот показатель значительно выше, чем 59% в мае 2022 года, что свидетельствует о резком росте на 13% за менее чем годовой период, сообщает РИА Новости Крым. Опрос также показал значительное снижение веры украинцев в свою победу.

Анализируя результаты опроса, политолог Сергей Михеев отметил ухудшающееся положение Украины как фактор, влияющий на настроение населения. Однако он подчеркнул отсутствие в стране политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за переговоры. По его словам, инакомыслящие были либо убиты, заключены под стражу, изгнаны, запуганы или подкуплены, что создает вакуум в политической сфере.

«Настроения, может быть, и меняются в сторону переговоров, но дальше-то что? Как это практически может быть выражено? Я не вижу никого, кто мог бы при нынешнем раскладе власти это настроение народа выражать на политической арене», — объяснил Михеев.
В то же время Михеев отметил примечательный факт публикации результатов таких исследований на Украине. Обычно в военное время такая информация не распространяется, что может указывать на наличие заинтересованных сторон, готовых двигаться в сторону переговоров.

Стремление к переговорам и снижение веры в победу в Украине отражают меняющиеся настроения населения и необходимость поиска путей дипломатического урегулирования конфликта. Однако отсутствие политической силы, способной представлять интересы тех, кто выступает за диалог, остаётся серьезным препятствием. Публикация результатов опросов может считаться позитивным сигналом о готовности некоторых украинских сил двигаться в сторону переговоров, но пока этот настрой не находит политического выражения.

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#опрос
#украина
#политолог
#переговоры
#россия
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Рогов предположил возможный побег Буданова* в Лондон
Рогов: Буданов* к обещанному контрнаступлению 2025 года может сбежать в Лондон
21 февраля 2024, 18:52

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может уже сбежать в Лондон к анонсируемому им контрнаступлению ВСУ в 2025 году. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Буданов* признал тяжелое положение ВСУ. Однако, по его мнению, если армия Украины сможет грамотно провести оборонительную линию, то в 2025 году смогут приступить к очередному контрнаступлению.

«Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос, кто и где будет», - рассуждает Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также задался вопросом: а не сбежит ли сам Буданов* к тому времени в Лондон?

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* Внесен в список террористов и экстремистов
#армия
#новости
#всу
#рогов
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Боец ММА Дацик вместе с сыном подписали бессрочный контракт с Минобороны
21 февраля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик вместе с сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре 44-летний спортсмен сообщил, что находится в зоне СВО. При этом 20 января стало известно о том, что он получил ранение в ходе выполнения боевой задачи и проходит лечение в госпитале.

«Мы из батальона "Невский" ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушел из батальона, вошел в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с (сыном) Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы. Все хорошо, дальше будет видно. Повоюем», — заявил Дацик.

При этом представитель спортсмена уточнил, что подписанный спортсменом и его сыном контракт является бессрочным. То есть они будут принимать участие в спецоперации до ее окончания.

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#контракт
#сво
#спортсмен
#ранение
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В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
Гладков: В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе
21 февраля 2024, 16:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник взорвался в селе Старый Хутор в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при вражеской атаке в одном из частных домов повреждения получили хозпостройка и забор. На месте работают представители оперативных служб.

Напомним, Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку на Белгород днём 15 февраля. В небе над городом были перехвачены 14 реактивных снарядов, которые были выпущены из чехословацкой РСЗО «Вампир». Тогда погибло семь человек, еще 19 получили ранения.

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#всу
#белгород
#дрон
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На Украине не знают, когда им передадут истребители F-16
Игнат: Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 остаются неизвестными
21 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/viper-zero

Пока остается неизвестным, когда Украина получит партию американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова», — сказал Игнат.

Ранее Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам.

Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

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#авиация
#инфраструктура
#поставки
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