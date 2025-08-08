Военкор предрёк конфликту на Украине грузинский вариант завершения
Военный корреспондент Андрей Стешин выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться по аналогии с войной в Грузии в 2008 году. Его слова приводит KP.RU.
По его словам, тогда западные страны нашли в себе силы признать, что были неправы. Конечно, об этом не говорилось публично, но звезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «быстро закатилась». В итоге России удалось «худо-бедно» помириться с грузинами.
Стешин обратил внимание на то, что отношения Москвы и Тбилиси наладились, поскольку Запад «отполз» и оставил в покое две страны, взявшись, тем не менее, за Украину. Так страна стала новой сакральной жертвой.
