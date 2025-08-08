Военкор предрёк конфликту на Украине грузинский вариант завершения

08 августа 2025, 21:28

Военкор Стешин: украинский конфликт может завершиться так же, как в Грузии

Фото: iStock/3dmitry

Военный корреспондент Андрей Стешин выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться по аналогии с войной в Грузии в 2008 году. Его слова приводит KP.RU.