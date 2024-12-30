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Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение, пишет в своем материале для издания Responsible Statescraft экс-посол Соединенного Королевства в Москве Ян Прауд.
«…Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными», — гласит публикация.Аналитик добавил, что как только закончится конфликт на Украине, вместе с ним завершится и карьера Владимира Зеленского.
«…Он политик, а не полубог», — резюмировал Прауд.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае этого года, но он узурпировал власть в стране, запретив переговоры с Россией и введя военное положение.
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Никита Кротов