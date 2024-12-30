Многодетный житель Челябинской области вернется домой из плена — омбудсмен

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Многодетный отец, оказавшийся в числе 150 освобожденных российских военнослужащих, вернется домой в Челябинскую область, проинформировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — гласит ее пост в Telegram.Кроме того, омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, лично участвовавшую в процессе обмена. Перед этим российское Минобороны опубликовало ряд видеороликов с военнослужащими. Бойцы поздравили соотечественников с наступающими праздниками, поговорили с родными и выразили благодарность всем причастным к их освобождению из украинского плена.
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Никита Кротов