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Российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя в ДНР, дальнейшее продвижение очевидно, подчеркнул глава республики Денис Пушилин.
По его словам, после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск.
В настоящее время у этого города, как отметил Пушилин, украинские войска пытаются зацепиться, но безуспешно.
Кроме того, по данным главы ДНР, бойцы ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр, где продолжаются бои.
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В настоящее время у этого города, как отметил Пушилин, украинские войска пытаются зацепиться, но безуспешно.
Кроме того, по данным главы ДНР, бойцы ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр, где продолжаются бои.
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Анастасия Чинкова