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Российские военные нанесли сокрушительный удар по силам ВСУ в ходе боя в селе Погребки в Курской области. По данным РИА Новости, украинские подразделения, пытавшиеся закрепиться в населенном пункте, были отброшены с большими потерями для Киева. Тела ВСУ заполонили населенный пункт.
«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело», — рассказал агентству боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».На месте боя остались десятки тел военнослужащих ВСУ, уничтоженная техника, включая американские БМП Bradley и бронеавтомобили Roshel Senator, а также «трофеи» в виде гранатометов западного производства.
В настоящее время над Погребками подняты российский триколор и флаг полка. Село вернулось под контроль России 26 февраля. Ранее сообщалось, что военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села Погребки в Курской области, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.
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Мария Моисеева