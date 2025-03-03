Войска РФ ударили из «Искандера» по ВСУ во время построения, 150 военных погибли

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Удар по полигону Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области из «Искандера» в субботу (1 марта) был нанесён в момент ежедневного построения личного состава. Слова депутата Верховной рады Марьяны Безуглой с подтверждением этой информации передает РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов.
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«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан», — возмутилась Безуглая.Депутат выразила особое недовольство отсутствием последствий для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, намекая на его вину в количестве потерь.
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Мария Моисеева