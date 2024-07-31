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Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Об этом в своем Telegram-канал написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму.
Момент перестрелки между наемниками и украинскими военными попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Запад отправит войска на Украину, но не от лица НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских «сослуживцев», — написал он.
Момент перестрелки между наемниками и украинскими военными попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Запад отправит войска на Украину, но не от лица НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова