Российские минометчики ликвидировали спрятавшихся в здании боевиков ВСУ
Расчет 120-мм миномета группировки «Днепр» ликвидировал военных ВСУ, которые закрепились в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Боевиков обнаружили рядом с подбитой американской БМП «M113», после чего они укрылись в полуразрушенном здании. Минометчики ВС РФ тремя снарядами ударили по укрепленной украинскими солдатами позиции. Стоит отметить, что в Минобороны России информацию не комментировали.
Бойцы «Днепра» ежедневно поражают позиции войск ВСУ: огневые точки, окопы и группы БПЛА. При попытках ДРГ форсировать Днепр расчеты оперативно переключаются на отражение атак.
Ранее сообщалось, что украинские военные пытались атаковать позиции спецподразделения «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области.
Читайте также: