Достижения.рф

Российские минометчики ликвидировали спрятавшихся в здании боевиков ВСУ

Минометчики «Днепра» уничтожили бойцов ВСУ в Бериславе
Фото: iStock/zim286

Расчет 120-мм миномета группировки «Днепр» ликвидировал военных ВСУ, которые закрепились в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.



Боевиков обнаружили рядом с подбитой американской БМП «M113», после чего они укрылись в полуразрушенном здании. Минометчики ВС РФ тремя снарядами ударили по укрепленной украинскими солдатами позиции. Стоит отметить, что в Минобороны России информацию не комментировали.

Бойцы «Днепра» ежедневно поражают позиции войск ВСУ: огневые точки, окопы и группы БПЛА. При попытках ДРГ форсировать Днепр расчеты оперативно переключаются на отражение атак.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытались атаковать позиции спецподразделения «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0