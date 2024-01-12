На Украине признали, что мобилизованные были отправлены на фронт без должной подготовки

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Многие мобилизованные граждане Украины были отправлены на поле боя без качественной подготовки. Такое заявление сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков», - сказал Арахамия в эфире телемарафона.
Таким образом, депутаты указали в рекомендациях к новому законопроекту о мобилизации на Украине, что мобилизованный обязательно должен пройти полноценный курс военной подготовки.
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