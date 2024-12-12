На Украине хотят ввести «мотивационные контракты» для 18-летних

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ВСУ рассматривают возможность введения «мотивационных контрактов» на службу в боевых подразделениях для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Отмечается, что молодёжь будет получать первую выплату при подписании контракта в размере полумиллиона гривен (более 1,2 млн рублей), а также различные льготы, в числе которых бесплатное обучение, доступные кредиты и большая продолжительность отпусков.
Источник из окружения главкома ВСУ Александра Сырского уточнил, что предполагается по истечению срока контракта и отсутствия желания продолжать служить призывать таких добровольцев в армию уже после достижения 25 лет.
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Анастасия Чинкова