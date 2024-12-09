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Украинские власти начали обсуждать снижение минимального возраста для мобилизации, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что снижать минимальный возраст для мобилизации стало необходимо, так как предыдущие меры – мобилизация с 25 лет и отмена категории «ограниченно годных» – не принесли ожидаемых результатов.
Теперь же на Украине начали обсуждать дальнейшее снижение минимального возраста для мобилизации с 25 до 20 лет. Кроме того, Киев уже отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе.
При этом западные союзники Украины призывают Владимира Зеленского снизить этот возраст до 18 лет.
Ранее боевик ВСУ с позывным Алекс заявил, что снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
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«Киев намеревался призвать 200 тысяч новых солдат к концу этого года, но некоторые считают, что этого всё ещё недостаточно», – говорится в статье.
Теперь же на Украине начали обсуждать дальнейшее снижение минимального возраста для мобилизации с 25 до 20 лет. Кроме того, Киев уже отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе.
При этом западные союзники Украины призывают Владимира Зеленского снизить этот возраст до 18 лет.
Ранее боевик ВСУ с позывным Алекс заявил, что снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
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Элина Позднякова