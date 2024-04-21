На Украине хотят ввести военную подготовку в школах

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На Украине рассмотрят законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Отмечается, что комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады порекомендовал рассмотреть соответствующий проект закона правительству Украины.
Члены комитета утверждают, что введение начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях позволит усовершенствовать военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Предмет «Защита Украины» будет введён в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.
Разработкой программы предмета займётся министерство образования в сотрудничестве с министерством обороны.
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Анастасия Чинкова