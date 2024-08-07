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Украинские подразделения в поселке Нью-Йорк в ДНР попали в клещи. Об этом пишет ТАСС.
Собеседник ТАСС отметил, что соединения ВСУ в данном населенном пункте оказались далеко «не в лучшем положении». В целом на этом участке линии боевого соприкосновения ситуация для украинских солдат является критической.
Ранее сообщалось, что бойцы штурмового батальона «Сомали» ВС России подняли российский флаг над Нью-Йорком. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль российской армии будет психологически давить на боевиков ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что бойцы штурмового батальона «Сомали» ВС России подняли российский флаг над Нью-Йорком. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль российской армии будет психологически давить на боевиков ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова