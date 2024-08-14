Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область

Украинское руководство в ходе операции в Курской области задействовало более 11 тысяч человек, чтобы уже к 11 августа захватить Курскую АЭС. Такие данные привел замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.