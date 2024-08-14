Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область

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Украинское руководство в ходе операции в Курской области задействовало более 11 тысяч человек, чтобы уже к 11 августа захватить Курскую АЭС. Такие данные привел замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Задачу не выполнили, а весь ресурс, который был на ходу, уничтожен. Блицкриг Зеленского не удался. Дальше мы будем планомерно уничтожать каждого фашиста, который попал на нашу территорию», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Ранее он также сообщил, что армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье. По его словам, российские бойцы с первых дней занимаются уничтожением врага. На сегодняшний день подразделения ВСУ в Курской области несут очень большие потери в живой силе и технике.
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Элина Позднякова