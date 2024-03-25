После серии взрывов в Одессе приостановили работу городского электротранспорта

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Власти Одессы приостановили работу городского электротранспорта из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале местного городского совета.
Прежде глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что серия взрывов прогремела в регионе. После инцидента, в некоторых частях города пропала электроэнергия. В настоящее время город по-прежнему обесточен.
В настоящее время Минобороны РФ информацию не комментировало.
Ранее сообщалось, что ВС РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время Минобороны РФ информацию не комментировало.
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Анастасия Хохлова