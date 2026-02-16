16 февраля 2026, 06:52

Украинские военные, пытавшиеся сдаться в плен российским силам на Запорожском направлении, погибли от огня собственных подразделений. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Кай».





Он объяснил, что часть бойцов ВСУ решила сложить оружие, не желая продолжать участие в боевых действиях. Российский беспилотник сопровождал их к месту, где украинцев должны были принять подразделения ВС РФ. Однако другая группа ВСУ заметила, что их товарищи захотели сдаться, и начала наносить прицельные удары по своим военнослужащим с помощью дронов.



