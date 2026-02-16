ВСУ убили сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен РФ на Запорожском направлении
Украинские военные, пытавшиеся сдаться в плен российским силам на Запорожском направлении, погибли от огня собственных подразделений. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Кай».
Он объяснил, что часть бойцов ВСУ решила сложить оружие, не желая продолжать участие в боевых действиях. Российский беспилотник сопровождал их к месту, где украинцев должны были принять подразделения ВС РФ. Однако другая группа ВСУ заметила, что их товарищи захотели сдаться, и начала наносить прицельные удары по своим военнослужащим с помощью дронов.
Из шестерых сдающихся до российских позиций дошли только двое. Остальные погибли, уточнил собеседник агентства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.