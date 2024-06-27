«Привыкла»: Жительница Севастополя рассказала, как ATACMS пролетела над ее домом

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Жительница Севастополя рассказала, как ракета боевиков Вооруженных сил Украины ATACMS пролетела над ее домом. Слова женщины приводит РИА Новости.
Отмечается, что в момент атаки она находилась дома.
23 июня военные ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. По его словам, он никогда не видел такого типа осколочных ранений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла», — сказала женщина.
23 июня военные ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. По его словам, он никогда не видел такого типа осколочных ранений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова