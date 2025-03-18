На Украине командир ВСУ убил мобилизованного, закопал его тело в лесу и объявил дезертиром

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Командир ВСУ до смерти забил подчинённого, приказал спрятать его тело в лесу и объявил, что погибший якобы был наркоманом и самовольно покинул военную часть. Об этом говорится в материалах дела Черниговского районного суда Черниговской области Украины, пишет ТАСС.
Из приговора суда следует, что украинский командир регулярно избивал мобилизованного якобы из-за того, что тот не мог в полной мере исполнять приказы и «не проявлял желания служить».
По словам других военнослужащих, в день убийства бойца командир несколько раз избил его, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого он приказал закопать тело в лесу, а руководству сообщил, что солдат якобы самовольно покинул часть.
Лишь спустя несколько месяцев тело мужчины было обнаружено. Всё это время его считали дезертиром.
В результате решением суда командира ВСУ приговорили к девяти годом лишения свободы.
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По словам других военнослужащих, в день убийства бойца командир несколько раз избил его, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого он приказал закопать тело в лесу, а руководству сообщил, что солдат якобы самовольно покинул часть.
Лишь спустя несколько месяцев тело мужчины было обнаружено. Всё это время его считали дезертиром.
В результате решением суда командира ВСУ приговорили к девяти годом лишения свободы.
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Анастасия Чинкова