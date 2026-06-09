На Украине люди отбились от сотрудников ТЦК лопатами
В Волынской области на западе Украины местные жители оказали сопротивление сотрудникам военкомата, пытавшимся провести мобилизацию. Об этом пишут украинские СМИ.
Инцидент произошел неподалеку от Ковеля. Мужчины с лопатами в руках атаковали представителей военкомата.
В опубликованной записи с камеры наружного наблюдения видно, как минимум трое мужчин, занимавшихся земляными работами, с помощью лопат отбиваются от нескольких сотрудников в камуфляжной форме. Удары пришлись и по микроавтобусу — кузову, окнам и фарам. Данные о пострадавших не приводятся.
На фоне нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины киевский режим сталкивается с растущим числом скандалов, связанных с действиями военкомов. Мужчины призывного возраста всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся по домам и избегают появления на улицах.
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