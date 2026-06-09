На Украине люди отбились от сотрудников ТЦК лопатами

09 июня 2026, 22:30

В Волынской области Украины жители отбились от сотрудников ТЦК лопатами

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Волынской области на западе Украины местные жители оказали сопротивление сотрудникам военкомата, пытавшимся провести мобилизацию. Об этом пишут украинские СМИ.