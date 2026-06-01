ТЦК в Одессе «мобилизовали» собаку вместе с хозяином
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который является аналогом военкомата на Украине, мобилизовали жителя Одессы вместе с его собакой. Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно полученной информации, трое мужчин в форме напали на гражданина и силой затолкали его в транспортное средство для последующей отправки в зону боевых действий. Верный друг пытался отбить хозяина у «людоловов», из-за чего они забрали и его. После этого сотрудники военкомата закрыли двери машины и уехали.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
