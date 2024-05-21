В Харькове после взрыва поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть посрадавший

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек», — написал он.
О каком объекте идет речь, Терехов не уточнил.
Ранее он сообщал, что Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова