На Украине мобилизовали известного футболиста

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На западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале.
Это вызвало серьезные проблемы для продолжения чемпионата, так как команды опасаются дальнейшей мобилизации своих игроков, сообщили в клубе.
Игрока забрали с вокзала сотрудники военкомата и доставили в военкомат. По заявлению клуба, на момент ареста Сирашу было 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.
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Игрока забрали с вокзала сотрудники военкомата и доставили в военкомат. По заявлению клуба, на момент ареста Сирашу было 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.
«Хустский ТЦК устанавливает свои правила незаконного содержания людей», — заявили в клубе.На данный момент нет информации о судьбе Сираша, так как связь с ним потеряна.
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Артем Кузьмин