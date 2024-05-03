На Украине органы местного самоуправления обяжут участвовать в мобилизации

Украинские органы местного самоуправления будут обязаны принимать участие в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук», пишет ТАСС.