На Украине органы местного самоуправления обяжут участвовать в мобилизации

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Украинские органы местного самоуправления будут обязаны принимать участие в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук», пишет ТАСС.
«Если раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так — имеют право, могут, — то сейчас — обязаны», — добавил Тимочко.Закон с новыми, более жесткими, нормами проведения мобилизации на Украине приняли в Верховной раде 11 апреля. 16 апреля его подписал президент государства Владимир Зеленский. Большая часть содержащихся в документе правил начнет действовать 18 мая.
В частности, порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов будет ужесточен. Помимо этого, уточнят категории лиц, которые подлежат мобилизации. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотен тысяч украинцев.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
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Алина Юрчак