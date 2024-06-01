На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией

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В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Молодого человека задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и доставили на сборный пункт. Там он успешно прошёл комиссию и был признан годным к службе.
В военкомате заявили, что врачам не предоставили документов, в которых указаны диагнозы мужчины. А согласно закону о мобилизации, граждане с олигофренией лёгкой степени могут служить в тылу.
Теперь родственники мужчины собирают документы, чтобы оспорить решение.
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В военкомате заявили, что врачам не предоставили документов, в которых указаны диагнозы мужчины. А согласно закону о мобилизации, граждане с олигофренией лёгкой степени могут служить в тылу.
Теперь родственники мужчины собирают документы, чтобы оспорить решение.
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Анастасия Чинкова