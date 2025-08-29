На Украине мобилизовали отца-одиночку и бросили его детей на дороге
В Запорожской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местный военкомат) мобилизовали отца-одиночку прямо на блокпосту, оставив его малолетних детей без присмотра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.
Мать ушла из семьи, когда детям было всего два года. С тех пор мужчина в одиночку воспитывал детей. После внезапной мобилизации он был направлен на базовую общевойсковую подготовку, после чего дети не видели отца уже больше месяца.
На данный момент временную опеку над детьми оформила его сестра. Общественность и правозащитники активно обсуждают инцидент, указывая на гуманитарные и правовые вопросы, связанные с принудительной мобилизацией единственного родителя.
