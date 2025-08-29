На Украине мобилизовали отца-одиночку и бросили его детей на дороге

29 августа 2025, 12:41

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Запорожской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местный военкомат) мобилизовали отца-одиночку прямо на блокпосту, оставив его малолетних детей без присмотра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.